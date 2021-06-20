بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس للمرة الأولى منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية فى الأماكن المفتوحة، فى حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق وحضور محدود.

وقال وزير العدل البريطانى روبرت باكلاند لشبكة "سكاى نيوز" إن هذا القرار أعطى "مرونة أكبر" لحفلات الزفاف فى "استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة".

وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص فى إنجلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو إقامة حفلات الزفاف ومراسم الشراكة المدنية فى الهواء الطلق أو "فى مبنى مغطى جزئيا" فى أماكن معتمدة مثل الفنادق.

وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل 2022 على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستجرى مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها "تعزيز لقطاع حفلات الزفاف"، إذ توفر مزيدا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات فى أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذى تزوج وأقام حفل زفاف فى مايو الماضى أن بشر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء الحد الأقصى البالغ 30 ضيفا فى حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف الآن يعتمد على مساحة المكان. ومع ذلك لا يزال الرقص ممنوعا فى هذه الحفلات.