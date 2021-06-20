المنقوش تؤكد ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، شددت المنقوش على دعم المصالحة الوطنية استعدادا لعقد انتخابات نزيهة وشفافة. وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أهمية الدور المصرى فى دعم جهود تسوية الأزمة الليبية. و‏استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، أمس السبت، نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية ليبيا، بقصر التحرير بالقاهرة. وعقد شكرى ونظيرته الليبية، مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.

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