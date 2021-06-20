واشنطن : تصريحات زعيم كوريا الشمالية لمواجهة بايدن إشارة مثيرة للاهتمام

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، إن واشنطن تعتبر تصريحات زعيم كوريا الشمالية، حول استعداده للحوار والمواجهة مع الرئيس جو بايدن، "إشارة مثيرة للاهتمام".





وأضاف سوليفان فى مقابلة مع قناة "إيه.بى.سى نيوز": "نعتبر تصريحاته هذا الأسبوع إشارة مثيرة للاهتمام، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتبعها أى نوع من الاتصالات المباشرة معنا حول مسار محتمل للمضى قدما". وكانت وكالة الأنباء المركزية فى كوريا الشمالية نقلت فى 17 يونيو الجرى عن زعيم البلاد كيم جونج أون قوله إن بيونج يانج مستعدة سواء للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، التى بحثت الأوضاع الدولية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

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