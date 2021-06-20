تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع نسب توطين العمالة السعودية علي الوظائف المتاحة بالمملكة وذلك من خلال برنامج التوطين الموازي ، وتهدف الخدمة إلي مساعدة المنشآت والشركات والمؤسسات في عملية تحسين نسب السعودة أو التوطين بالوظائف ، ومن خلال الخدمة يمكن تسهيل الربط بين المؤسسات والشركات والعمالة السعودية المناسبين للعملية كاملة ، ويكون هذا بمقابل مالي تبعاً لعدد وحدات التوطين التي تحتاجها المنشآت ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم خطوات وشروط التوطين الموازي (السعودة) من وزارة الموارد البشرية ، ولا تستغرق الخدمة وقت لإنجازها ، أما في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع من وزارة الموارد البشرية.

خطوات وشروط التوطين الموازي (السعودة) من وزارة الموارد البشرية

علي أصحاب المنشآت الراغبين في تنفي نسبة التوطين وشهادة السعودة اتباع بعض الخطوات عبر رابط وزارة التنمية البشرية كالآتي :

أولاً تقوم المنشأة بتحديد عدد وحدات التوطين المطلوبة أي عدد السعوديين الذين تحتاجهم المنشأة للوصول لنسب التوطين المستهدفة.

ثانياً يمكن للمنشأة حساب تكلفة وحدات التوطين من خلال الآلة الحاسبة الافتراضية علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تقوم المنشأة بدفع قيمة الوحدات المطلوبة حيث أنه بإمكان المنشأة الدفع مقدماً إما شهرياً أو لـ 6 أشهر، ويتم إصدار الفاتورة بمجرد أنتهاء المنشأة من طلب وحدات التوطين، ويتم تسديد المبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة كحد أقصى.

وبناء علي ترتفع نسبة التوطين في المنشأة بشكل تدريجي خلال 26 أسبوعاً في حال الدفع الشهري.

يتم استثمار المبالغ المالية المدفوعة في تدريب وتأهيل السعوديين الباحثين عن عمل عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

يمكن للمنشآت إيقاف أو إلغاء الخدمة الخدمة في أي وقت.

اشتراطات التوطين أو السعودة

يشترط علي صاحب المنشأة أو المؤسسة تقديم بعض الوثائق لعمالته من أجل إصدار شهادة التوطين كما هو وارد علي موقع وزارة الموارد البشرية كالآتي :

صورة واحدة من بطاقة الأحوال للموظف السعودي .

عدد واحد صورة الآيبان البنكي الخاص بالموظف السعودي.

تسجيل رقم الهاتف الجوال للموظف السعودي.

بيان بالراتب الشهري المقدم 2000 ريال سعودي علي الأقل.

يتراوح سن الموظف بين الثامن عشر والأربعين عاماً.

يتطلب التوطين تعيين العمالة من الجنسين.

يكون عدد العمالة المطلوبة محدود.

ويمكن للسعوديين الباحثين عن عمل الحصول علي إعانة البحث عن عمل ومعرفة الشروط عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.