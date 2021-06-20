قرار دمج التقاعد والتأمينات هل له تأثيرات علي المستفيدين من كلا المؤسستين

قرار دمج التقاعد والتأمينات بالمملكة العربية السعودية، قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار بدمج كلا من مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات، ولذلك الجميع يبحث عن تأثير هذا الدمج علي المواطنين، فإن هناك العديد من المواطنين بالمملكة يستفيدوا من خدمات كلا المؤسستين، فكل مواطن من المستفيدين يريد الاطمئنان علي مستحقاته بعد صدور هذا القرار، فيمكنهم الاطلاع علي تفاصيل قرار الدمج من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.

صدور قرار دمج التقاعد والتأمينات

سمو خادم الحرمين الشريفين يقوم بصدور قرار لدمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وبعد هذا القرار قامت كل مؤسسة يتقدم شكرها لخادم الحرمين علي ذلك القرار، كما أكدوا أن بعد إتمام عملية الدمج ضمان استمرار الجهود في العمل، وأوضح المسؤولين أن الهدف من هذا القرار كالتالي: توحيد الإدارة والاختصاصات المتشابهة، وزيادة كفاءة وجودة الأداء، وضمان استفادة جميع العملاء من الموارد البشرية والمالية من خلال مستوي خدمة أفصل، كما أوضح البيان هل هناك تأثيرات علي المواطنين المستفيدين من عملية دمج المؤسستين في المملكة العربية السعودية.

هل يوجد تأثير للدمج علي المواطنين

ذكرت المسئولين أنه لا يوجد أي تأثير لعملية الدمج علي المستفيدين من مؤسسة التقاعد والتأمينات، وأكدت أن الدمج يخص الأمور الإدارية في المؤسستين فقط، كما ردت علي جميع أسئلة المستفيدين في بعض النقاط كالتالي:

لا يوجد تغيير في مواعيد صرف معاشات التقاعد ومستحقات التأمينات لعملاء كلا المؤسستين.

عدم تأثر قيمة المعاش أو مستحقات التأمين بالدمج.

لا يتغير طرق استقطاع القروض من المعاش.

عدم تأثر مستحقات نهاية الخدمة بالقرار.

كما أن بطاقة التقاعد سواء مطبوعة أو إلكترونية مازال مستمر اعتمادها بعد صدور القرار.

تستمر خدمات المؤسسات الإلكترونية.

مازال استمرار قنوات التواصل كما هي بدون تغير ولم توحد حتي ذلك الوقت.

استمرار برنامج تقدير بجميع مميزاته بدون تغير.

قنوات التواصل في المؤسستين

ذكرت كل مؤسسة قنوات التواصل الخاصة بها فإن الدمج يحدث في الإدارة فقط في المملكة العربية السعودية، فإن كل مؤسسة سواء التقاعد أو التأمينات مازال لها قنوات تواصل بدون حدوث تغيير أو توحيد حتي وقتنا هذا.

موعد صرف معاشات التقاعد

إن مؤسسة التقاعد قامت بتوضيح أنه لا يوجد تأثير لقرار الدمج علي أي خدمة من خدمتها، حيث أكدت أن موعد صرف معاشات التقاعد سوف يكون في موعدها، وموعد صرف المعاشات يكون حسب الجدول الزمني التي أعلنت عنه، حيث أن الموعد المحدد يكون في اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، وذكرت المؤسسة أن هذا الموعد ممكن تقديمه أو تأخيره إذا تزامن مع أجازة رسمية.