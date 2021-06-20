يتساءل الكثيرمن المواطنين في عمان عن كيفية التسجيل في الدعم الحكومي داخل سلطنة عمان ، ويعتبر الدعم الحكومي هو نظام من ضمن الأنظمة التي تم التعديل فيها داخل سلطنة عمان، والتي تم إنشائها لأول مرة بناءاً على مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة وذلك بهدف مساعدة مجموعة من المواطنين داخل المجتمع العماني وخاصة الأشخاص التي استطاعت أن تستوفي جميع المعايير والشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة حتى يستطيعون الحصول على الدعم من خلال تسجيل الدخول على الدعم الحكومي داخل سلطنة عمان.

كيفية التسجيل في الدعم الحكومي داخل سلطنة عمان

هناك الكثير من المواطنين داخل سلطنة عمان الذين يعانون من محدودية الدخل الشهري الخاص بهم وزيادة الأسعار في الكثير من المواد الغذائية.

لذلك تم الإعلان عن الدعم الحكومي من قبل الوزارة، بهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون بسبب عدم كفاية الدخل الخاص بها، وفي الجهة الأخرى زيادة أسعار الكثير من المواد الغذائية مثل زيادة الأسعار الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء.

لذلك تم طرح الدعم إلى المواطنين ويمكن لهذه الفئة الاستفادة من الدعم بشكل مباشر داخل السلطنة.

طريقة التسجيل على الدعم العماني 2021

سوف تقوم الحكومة بفتح نظام الدعم الحكومي الذي قامت السلطنة بتقديمه إلى كافة المواطنين والمقيمين داخل سلطنة عمان.

وسوف يقوم جميع المواطنين بالتسجيل على البرنامج الخاص بالدعم الذي قامت الحكومة بتقديمه، والذي يهدف إلى توفير مجموعة من المتطلبات إلى بعض المواطنين منها الدعم في استهلاك الكهرباء، فواتير سداد المياه داخل سلطنة عمان.

كما نوهت الحكومة على ضرورة توفير الرقم المدني لكل شخص متقدم حتى يستطيع الحصول على الدعم، وأكدت علي أهمية التأكيد عليه لذلك يجب على كل من تقدم لهذا الدعم كتابة كافة البيانات التي يحتاجها أثناء التسجيل حتى يستطيع الاستفادة من هذا الدعم.

ولكي يستطيع الأفراد التسجيل على الدعم العماني ما عليه سوى أتباع كافة الخطوات التي سوف نقوم بطرحها حتى يتمكن من تسجيل الدخول والحصول على الدعم في أقرب وقت ممكن.

كيفية التسجيل على الدعم العماني

يمكن تسجيل الدخول على الدعم الحكومي التي قامت بتوفيره سلطنة عمان بعدة طرق أهمها.

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي الخاص بنظام الدعم التابع إلى سلطنة عمان بشكل مباشر من هنــــــــــــــــا.

سوف يتم الانتقال بك إلى الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول عليها من خلال الضغط على كلمة تسجيل لطلب خدمات الدعم.

ثم يجب على المتقدم أن يقوم باختيار نوع الدعم الذي يحتاجه من حكومة سلطنة عمان.

يجب على المتقدم الضغط على كتابة الرقم المدني والتاريخ المحدد لانتهاء صلاحية البطاقة.

ثم يقوم بالضغط على رمز التحقق.

كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية، نوع الدعم الذي يحتاجها المتقدم، تسجيل رقم الهاتف الخاص بك وتسجيل رقم هاتف آخر، كتابة البريد الإلكتروني وضرورة التأكد من صحته.

بعد التأكد من كافة البيانات التي تم تسجيلها يقوم المتقدم بالضغط على استمرار.

سوف يتم إرسال رساله على رقم الهاتف الذي سبق تقديمه في الخانات السابقة للتأكد صحت التسجيل.

بعد إرسال رساله يجب على المتقدم أن يقوم بكتابة كلمة مرور تتكون من ستة أحرف أو رموز أو أرقام لتأكيد تسجيل حساب.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن سن ال 18 عام.

لا يشمل هذا الدعم كافة الوحدات التجارية ولكن فقط الوحدات السكنية التي يقيم فيها المتواجدين في سلطنة عمان ويكون الشخص مستفيد من هذا الدعم هو رب الأسرة، وذلك يتم التعرف عليه من خلال البيانات الشخصية التي سبق وقدمها.

يشمل هذا الدعم استهلاك المياه والكهرباء.

شروط التسجيل في الدعم