أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 105 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 105 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 105 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة وكيلو16، و9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 83 قذيفة و79 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت 4 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.