تونس تعلن الحجر الصحى الشامل فى 4 ولايات

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن الحكومة أصدرت بعد ظهر اليوم قائمة بالولايات المعنية بالحجر الصحى الشامل وهى "القيروان وسليانة وزغوان وباجة".

وشددت الحكومة على "الحرص الشديد والسهر على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحى الشامل" ومنها "زجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحى الشامل، والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشى قرر أمس السبت فرض حجر صحى شامل وغلق الولايات التى تفوق فيها نسبة حدوث العدوى 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

ويأتى ذلك إثر تفاقم الوضع الوبائى بالقيروان التى قررت الحكومة إبقاء خلية الأزمة فى حالة انعقاد فيها بهدف متابعة تطورات الوضع الوبائى فيها، كما طلبت تسخير الامكانيات الصحيّة والطبيّة واللوجستية من أجل الحد من ذلك الوضع فى الولاية التى بلغت فيها نسبة الإيواء فى المستشفيات طاقتها القصوى، بعد أن وصلت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 60%.