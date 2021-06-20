الإمارات: جلسات التقاضى ستكون عن بعد بشكل دائم

جدة - نرمين السيد - وأضاف بن راشد فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضى عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021".

وأوضح "هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل فى خدمات القضاء".

يذكر أن محمد بن راشد، كان قد قال فى وقت سابق، إن "كل من يظن أن العالم بعد كوفيد-19 كالعالم قبله، هو مخطئ".

وأكد بن راشد أن الإمارات تحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، لتكون مستعدة لعالم ما بعد "كوفيد-19".