ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار فى المكسيك إلى 18

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات مقتل 15 شخصا لكنها قالت فى وقت لاحق إنها عثرت على ثلاثة قتلى، وانتشر أفراد من الجيش وشرطة الولاية والشرطة العسكرية فى المنطقة بعد عمليات القتل.

وذكرت السلطات أنها ألقت القبض على أحد المشبوهين فى الهجوم وصادرت ثلاث شاحنات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ويحتدم الصراع بين عصابات المخدرات منذ سنوات لبسط السيطرة والنفوذ فى رينوسا المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، مما يجعلها واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا.