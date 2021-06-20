الجمعة .. الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض أن اجتماع بايدن مع غنى وعبد الله سيعقد فى مقر الرئاسة الأمريكية فى الـ25 من يونيو الجارى. واحتدم القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلى حركة "طالبان" منذ أن أعلن بايدن فى أبريل أن القوات الأمريكية فى أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر لتنهى أطول حرب أمريكية.

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