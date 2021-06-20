كيفية صلاة الجمعة | أوجه الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) إن الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما أن الجمعة قد خصها الله بالذكر في آياته لما لها من أجر عظيم حيث أن الجمعة هو يوم عيد المسلمين وإليكم كيفية صلاة الجمعة وبعض التفاصيل.

وقت صلاة الجمعة

صلاة الجمعة في نفس وقت صلاة الظهر كما أنها تغني عنها وتؤدى بدلاً عنها فتكون من بعد زوال الشمس وتنتهي حتى يصبح ظل كل شيء مثله، و تكون يوم واحد من كل اسبوع يوم الجمعة ولا يصح أن يصليها العبد في أي يوم غير الجمعة.

كيفية صلاة الجمعة

١- صلاة الجمعة صلاة جهرية.

٢- الصلاة تغني عن صلاة الظهر ولكن لابد وأن تكون في المسجد، وإن حدث أي ظرف ولزم عليك أن تصلي في البيت فتصليها أنت صلاة ظهر وليست جمعة.

٣- يستحب قبل الصلاة التطيب والاغتسال وتضع العطر وتهذب شعرك والسواك وتقليم الأظافر ولبس أحسن الملابس كل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٤- يفضل ويسن للمسلم أن يكبر طوال فترة ذهابه للمسجد.

٥- يؤدي للمسلم صلاة الجمعة ويتبع كل ما يقوم به الإمام في التكبير والسجود والركوع حتى انتهاء الصلاة.

كيف يؤدي الإمام صلاة الجمعة

كما ذكرنا أن هناك بعض التعليمات حول صلاة الجمعة غير أي صلاة أخرى لما لها من مكانة عظيمة جداً وصلاة توحد المسلمين أجمع في وقت واحد وإليكم بعض التفاصيل:

١- خطبة الجمعة، لابد من خطبة يعظ فيها الإمام المصلين والحاضرين من أمور الدنيا ويذكرهم بالله ويرشدهم للطريق الصحيح.

٢- لابد وأن يستمع المسلم للخطبة وينصت إليها جيدا ويحرم عليه التحدث أو اللهو أثناء الخطبة وتكون في المنزل وهي ركن أساسي من أركان صلاة الجمعة.

٣- ثم تؤدي صلاة الجمعة وهي ركعتان جهريتان وتقوم مثلما يقوم وتفعل ما يفعل الإمام ويفضل أن يقرأ في أول ركعة سورة الجمعة أو الأعلى ثم يركع ويسجد ويقوم ليكبر للركعة الثانية ويفضل أن يقرأ فيها الغاشية أو المنافقون بعد الفاتحة.

٤- مهام صلاة الجمعة كأي صلاة جهرية أخري من الركوع و السجود و بعد الانتهاء منها يقرأ التشهد و يسلم و ينصرف كل منهم لعمله استناداً إلى قوله تعالى( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

أوجه الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر

صلاة الجمعة: ركعتين وتكون جهرية لابد من استحضار النية فيها ولابد من خطبة قبل الصلاة ولا يجوز ان يصليها المسلم في غير المسجد، يفضل قراءة سورة الكهف قبل الصلاة وتكبر وتصلي علي النبي طوال فترة ذهابك للمنزل، ويقع فيها ما يقع في أي صلاة أخري ولا اختلاف فيها من حيث الوضوء والتطهر، كما أنها تغني عن الظهر.

صلاة الظهر: أربع ركعات تكون سرية، خالية من الخطبة ويجوز ان يصليها المسلم في المنزل وفي البيت وتكون نفس عدد الركعات تصلى كل ايام الاسبوع ثابتة ولا تغيير فيها.