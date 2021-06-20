تقديم رياض الأطفال للمدارس الحكومية والتجريبية الرسمية وأهم شروط القبول والأوراق المطلوبة

تقديم رياض الأطفال تزايد البحث عنه بشكل كبير، فرياض الأطفال هي أول مرحلة تعليمية للطفل حيث يتم تعليمه فيها أسس وبدايات المقررات الأساسية للدراسة من أحرف وكلمات وغيره، كما أنها تساعد الآباء في تربية أبنائهم بأسس سليمة، لذلك يتطلع الآباء للتريث الشديد قبل إختيار الروضة التي سيلتحق بها الطفل، فبناءاً عليها يتنمى ذكاء الطفل وتزداد قدرته على التركيز والتعلم والتفكير ويتحسن سلوكه بشكل ملحوظ.

تقديم رياض الأطفال 2021

يستطيع أولياء الأمور أن يقدموا لأطفالهم في رياض الأطفال من خلال الموقع المحدد لذلك عن طريق بعض الخطوات السلسة كالتالي:

الذهاب للصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم.

الإنتقال إلى تقديم رياض الأطفال.

تحديد نوع المدرسة سواء لغات أو رسمية.

تحديد مكان الإقامة والمحافظة التي يعيش بها الطفل.

كتابة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالطالب وهي (الرقم القومي، تاريخ الميلاد، جنس الطفل، مكان إقامته).

البيانات المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

يوجد بعض البيانات اللازمة ليتمكن ولي الأمر من التقديم للطالب في رياض الأطفال، وهي كالتالي:

مجموعة من الصور الشخصية.

شهادة الميلاد الأصلية للطفل.

البطاقة الشخصية للوالد والوالدة.

دليل على محل الإقامة بالقرب من الجهة المقدم فيها.

القواعد التي وضعتها الوزارة لتقديم رياض الأطفال

يوجد بعض الأسس والقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم حتى يتم قبول الطقل المتقدم، وتلك القواعد كالتالي: