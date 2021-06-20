طريقة حجز موعد جديد في مرافق وزارة العدل السعودية من خلال ناجز ، من ابرز الخدمات التي قدمتها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة العدل السعودية للمواطنين في المملكة ، وذلك لقضاء مصالحهم بكل سهولة ويسر وكذلك توفير الوقت والجهد علي المواطن ، حيث يقوم المواطن بتحديد الخدمة المرغوبة ثم يقوم بحجز موعد إلكتروني من خلال خدمة ناجز ، وقد قامت الوزارة بتطوير هذه الخدمة وتزويدها بالعديد من الخدمات الهامة التي تخدم المواطن ، ومن خلال مقالنا سنتعرف علي كيفية الحجز من خلال خدمة ناجز حتي يتمكن المواطن من الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الوزارة دون الذهاب إلي أي فرع من الفروع التابعة للوزارة.

طريقة حجز موعد جديد في مرافق وزارة العدل السعودية من خلال ناجز

أصبح بإمكان كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية استخدام خدمة المواعيد التي قدمتها بوابة ناجز بشكل سهل وسريع، فما على المواطن الذي يرغب في حجز ميعاد جديد في وزارة العدل عبر بوابة ناجز سوى اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى رابط منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية المذكور أعلاه.

الضغط على أيقونة “دخول” الظاهرة في أعلى يمين الصفحة.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات حسابه في أبشر، وهي: (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق).

الضغط على أيقونة “حجز موعد”.

اختيار أيقونة “حجز موعد جديد”.

تحديد المنطقة المطلوب الذهاب إليها للحصول على الخدمة، ومنها يقوم باختيار مكان المحكمة القضائية التي يرغب في الذهاب إليها.

اختيار القسم أو الدائرة التابع لها المرفق العدلي.

تحديد الخدمة التي يرغب المواطن في حجز موعد لها.

الضغط على أيقونة “حجز موعد تلقائي لأقرب موعد متاح”، ومن ثم يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة بنجاح، سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المستخدم، ومن ثم ستظهر كافة البيانات الخاصة بالموعد أي المكان واليوم والتاريخ والساعة، إلى جانب ظهور البار كود (QR Code) ويجب طباعته والاحتفاظ به وإظهاره لرجال الأمن للتمكن من دخول المرفق العدلي بسهولة.

رابط بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية

بوابة ناجز تعتبر من اهم المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين في المملكة ، وقد نبهت الوزارة في وقت سابق انه لن يتم السماح بالخول إلي مقرات الوزارة لا بحجز ميعاد مسبق ومن هنا زاد البحث عن منصة ناجز الإلكترونية وزارة العدل السعودية لحجز المواعيد بسهولة.

اهم الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عبر موقعها

قامت وزارة العدل السعودية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني ، ومن اهم هذه الخدمات :

خدمة حساب المواريث وكيفية تقسيمها علي الورثة.

الاستعلام عن موعد قضية.

خدمة طلب حراسة قضائية.

الاستعلام عن وافد.

حجز موعد عقد زواج.

خدمة تقديم دعوة إلكترونيا.

والكثير من الخدمات الأخري التي تقدمها الوزارة ويمكن التعرف عليها عب موقع وزارة العدل السعودية ، وذلك للحد من الزحام وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات حول منصة ناجز حجز موعد في المرافق العدلية التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرفنا على كيفية حجز المواعيد إلكترونيًا بسهولة ، ورابط بوابة ناجز ، وكذلك التعرف علي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل السعودية.