التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكالوريوس الكلية التقنية 1443

التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكالوريوس الكلية التقنية؛ حيث تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم التدريب التقني والمهني للمواطنين داخل السعودية منذ عام 1980، وتهتم بتقديم البرامج التدريبية للمتقدمين بكفاءة وجودة لا مثيل لها؛ وذلك من أجل سهولة حصول المتدرب على وظيفة مناسبة، كما أنها تقوم بتأهيل المتدربين من الناحية التقنية والمهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

رابط التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1443

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة؛ وذلك لسد العجز في بعض المنشآت التدريبية، والتقديم متاح للجنسين الرجال والنساء، وقد حددت مؤسسة التدريب التقني عن مواعيد التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجِيل في برامج بكالوريوس الكلية التقنية.

مواعيد التسجيل في مؤسسة التدريب التقني والمهني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتقديم لبرامج البكالوريوس للعام التدريبي 1443، على أن يبدأ التقديم غدًا الأحد الموافق العاشر من شهر ذي القعدة، ويستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر، على أن يكون التقديم متاح للحاصلين على تخصصات الدبلومات التالية:

الكليات التقنية.

كلية الاتصالات.

الدبلوم التقني خارج المملكة.

معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم.

التخصصات الصحية.

كلية المجتمع.

معاهد التدريب الأهلية.

كليات التميز.

شروط المؤسسة العامة للتَدريب التِقني والمهني

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم لشغل وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حاصل على أحد التخصصات المطلوبة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على نفس البرنامج التدريجي.

ألا يكون المتقدم مشترك في أي برامج تدريبية في نفس الوقت.

أن يكون المتقدم متفرغ وليس مقيد بأحد مؤسسات القطاع الخاص أو العام.

كما أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ضرورة الالتزام ببعض التعليمات التي تمكن المتقدم من القبول في البرامج التدريبية، منها:

اللغة المعتمدة للتدريب هي اللغة الإنجليزية.

الحصول على لقاح كورونا.

العمل على متابعة الحسابات الشخصية للمتقدم على البريد الإلكتروني والجوال والبوابة، باعتبارهم وسائل الاتصال الأساسية بين المتقدم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

إكمال بعض المقررات التكميلية في حالة الحصول على الدبلوم في غير الكليات التقنية.

في النهاية نكون تعرفنا على مواعيد التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى شروط وتعليمات التسجيل.