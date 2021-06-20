اصطدام واحتراق ناقلتى دبابات فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وأشارت بوابة "Wszczecinie" البولندية إلى أن "الحادث وقع بالقرب من مدينة شيتسين شمال غربى بولندا، وأنه نتيجة للاصطدام اندلعت النيران، مما تسبب باحتراق جميع المعدات العسكرية" التى كانت تحملها الناقلتان، ولم يعلن عن وقوع ضحايا بشرية بالحادث.

وبحسب البوابة، "سمع دوى انفجارات فى مكان الحادث، وقام رجال الشرطة بتطويق المنطقة"، وهرعت فرق الدفاع المدنى إلى مكان الحادث فى محاولة للسيطرة على الحريق.