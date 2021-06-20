إغلاق مراكز الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية الأرمينية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أشارت وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص فى قوائم الناخبين.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت فى أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.

وشارك 21 حزبا وأربع كتل هى "أرمينيا"، و"لدى شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان" فى الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية للتصويت يوم الاثنين 21 يونيو، على أن تعلن النتائج النهائية بعد أسبوع من يوم التصويت.

وذكرت إذاعة "سبوتنيك" الروسية أن أنصار باشينيان سيستأنفون قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن التحذير، والمخالفة فى "يوم الصمت" الانتخابى.