سفير روسيا لدى واشنطن ينتقد نية أمريكا فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال السفير الروسى، إن الأهم فى المرحلة الحالية إعادة آليات الحوار بين موسكو وواشنطن.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، فى وقت سابق اليوم الأحد، إن بلاده تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكر سوليفان، على هواء قناة "سى إن إن"، أن هذه العقوبات الجديدة ستفرض، على خلفية الوضع المتعلق بالمعارض الروسى أليكسى نافالنى.

وأضاف: "أولا، من المهم أن يفهم مشاهديكم أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسى نافالنى. ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التى سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الشركات الروسية التى تبنى خط الغاز "السيل الشمالى-2".