كأس أوروبا.. إيطاليا تسقط ويلز وسويسرا بقائمة الانتظار

لحقت ويلز بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، رغم خسارتها أمامها صفر-1 الأحد في روما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما باتت سويسرا الثالثة على لائحة الانتظار للتأهل.

وسجل ماتيو بيسينا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 9 نقاط مقابل 4 لويلز، التي تفوقت على سويسرا بفارق الأهداف، بعد فوز الأخيرة على تركيا 3-1 الأحد أيضا.

لكن سويسرا ستبقى على لائحة الانتظار لتعرف مصيرها بشأن التأهل من عدمه، علما بأن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ستبلغ ثمن النهائي أيضا.

على الملعب الاولمبي في العاصمة الإيطالية روما، وبعد ضمانه التأهل في الجولة الثانية بعد فوزين على تركيا وسويسرا بنتيجة واحدة 3-صفر، عمد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني إلى إراحة معظم لاعبي الصف الأول.

وأجرى المدرب 8 تبديلات، كان أبرزها عودة صانع ألعاب باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي إلى التشكيلة الأساسية إثر تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب 6 أسابيع، في حين أشرك ثلاثيا هجويا جديدا مكونا من أندريا بيلوتي كرأس حربة، وفيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي على الجناحين.

في المقابل، اعتمد منتخب ويلز على لاعبيه المخضرمين غاريث بايل وأرون رامسي.

وحصدت إيطاليا العلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في البطولة القارية، بهدف وحيد في مرمى ويلز لتحسم الصدارة.

وحافظ المنتخب الإيطالي على سجله خاليا من الهزائم في 30 مباراة تواليا، ليعادل رقما قياسيا له بين عامي 1935 و1939. كما لم يدخل مرمى إيطاليا أي هدف على مدى 1055 دقيقة.

وكان اللقاء الأول للمنتخبين وجها لوجه في بطولة رسمية، علما بأنها التقيا سابقا 9 مرات، ففازت إيطاليا 7 مرات وويلز مرتين.

في المقابل، نجحت ويلز في ثلاث مشاركات كبرى لها في تخطي دور المجموعات كل مرة، كما فعلت في مونديال 1958 في السويد، والنسخة الأخيرة من كأس أوروبا عام 2016 عندما بلغت نصف النهائي.

وسيطرت إيطاليا على مجريات اللعب لكن من دون خطورة كبيرة على مرمى ويلز، وسدد الإيطالي إيمرسون أول كرة بين الخشبات الثلاث، لكن حارس ويلز داني وورد تصدى لها بسهولة (27).

ورد الويلزي كريس غانتر بكرة رأسية إثر تمريرة من جناح مانشستر يونايتد دانيال جيمس، لكنها لامست العارضة (27).

ونجح المنتخب الإيطالي في افتتاح التسجيل عندما رفع فيراتي كرة من ركلة حرة داخل المنطقة تابعها ماتيو بيسينا بعيدا عن متناول الحارس الويلزي (39)، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في 7 مباريات دولية.

وسجلت إيطاليا 7 أهداف في الدور الأول للمرة الأولى في بطولة كبيرة منذ مونديال 1998 في فرنسا.

وافتتحت إيطاليا الشوط الثاني بكرة سددها برنارديسكي بيسراه من ركلة حرة مباشرة، لكن القائم تدخل لإنقاذ محاولته (51). ثم تدخل جان لويجي دوناروما حارس إيطاليا، ليقطع الطريقة على أرون رامسي بعدها بدقيقتين.

ثم ازداد الأمر سوءا بطرد مدافع ويلز إيثان إمبادو لخشونته على برنارديسكي (55) ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبات إمبادو أصغر لاعب في تاريخ البطولة القارية يطرد بالبطاقة الحمراء مباشرة في إحدى المباريات، وذلك بعمر 20 عاما و279 يوما.

وأهدر بايل فرصة لا تهدر عندما وجد نفسه أمام المرمى الإيطالي ووصلته كرة متقنة، لكنه سددها عاليا (76).