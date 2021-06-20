التحالف يعترض ويدمر مسيرة حوثية صوب خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، قيام الدفاعات الجوية باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة العربية السعودية.
وأوضح التحالف العربي، أن الميليشيات الموالية لإيران، مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأهداف المدنية.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية.
وأكد التحالف أنه تمكن من تدمير ما مجموعه 17 طائره بدون طيار مفخخة أطلقت اليوم من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأشار التحالف إلى أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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