أغلبهم أطفال.. مقتل 10 أشخاص فى حادث سير فى ألاباما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أدى اصطدام أكثر من 15 سيارة إلى مقتل 10 أشخاص، من بينهم تسعة أطفال، اليوم الأحد، قرب جرينفيل فى ولاية ألاباما الأمريكية، وفق ما أفاد الطبيب الشرعى فى مقاطعة باتلر، مرجحا أن تكون العاصفة كلوديت سبب الحادث.





وقال واين جارلوك إن الحادث شمل أكثر من 15 مركبة، وقد يكون سببه انزلاق مائى، بحسبما نقلت "فرانس برس".

وكان ثمانية قتلى من الأطفال فى مركبة تتبع مدرسة تستقبل ضحايا سوء المعاملة والإهمال.

وتوفى أب وابنته الرضيعة البالغة تسعة أشهر كانا فى سيارة أخرى بعد نقلهما إلى مستشفى فى المنطقة، وفق الطبيب الشرعى.

وصنّفت كلوديت بداية الأمر بمثابة عاصفة، قبل أن يغيّر تصنيفها إلى منخفض جوى استوائى مع وصولها إلى السواحل الأمريكية.

ورغم ذلك، تسببت "كلودين" برياح قوية وأمطار غزيرة فى ولايات لويزيانا وميسيسيبى وفلوريدا وألاباما.