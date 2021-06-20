أغلبهم أطفال.. مقتل 10 أشخاص فى حادث سير فى ألاباما الأمريكية

وقال واين جارلوك إن الحادث شمل أكثر من 15 مركبة، وقد يكون سببه انزلاق مائى، بحسبما نقلت "فرانس برس".
وكان ثمانية قتلى من الأطفال فى مركبة تتبع مدرسة تستقبل ضحايا سوء المعاملة والإهمال.
وتوفى أب وابنته الرضيعة البالغة تسعة أشهر كانا فى سيارة أخرى بعد نقلهما إلى مستشفى فى المنطقة، وفق الطبيب الشرعى.
وصنّفت كلوديت بداية الأمر بمثابة عاصفة، قبل أن يغيّر تصنيفها إلى منخفض جوى استوائى مع وصولها إلى السواحل الأمريكية.
ورغم ذلك، تسببت "كلودين" برياح قوية وأمطار غزيرة فى ولايات لويزيانا وميسيسيبى وفلوريدا وألاباما.
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