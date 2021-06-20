رئيس النواب الليبى يؤكد دعمه لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها

وتوجه المشاركون فى ختام ملتقى التكتلات والتيارات السياسية، إلى مدينة القبة، حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، وألقى كلمة رحب فيها ببيانهم الختامى الصادر فى بنغازى، مساء أمس السبت، والذى قدمه له الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، نيابة عن زملائه فى التكتلات والتيارات والاتحادات الخمسة عشر المشاركة فى الملتقى، مع حزمة من المقترحات القانونية المقدّمة من الملتقى.
وعبر عقيلة صالح عن دعمه لإقامة الانتخابات الرّئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة فى موعدها المحدّد فى 24 ديسمبر 2021، موضحَا أنّ البرلمان لديه القاعدة الدّستوريّة والقوانين اللّازمة لإجراء الانتخابات فى موعدها، كما أكّد على دعمه لطلب الملتقى بعدم العبث بمفوضيّة الانتخابات أو برئاستها خاصّة فى هذا الوقت الحرج.
واستمع المستشار عقيلة صالح إلى مطالب ومقترحات الأصوات الوطنيّة المشاركة من كل مناطق ليبيا، وكرّر بأنّ الحلول لأزمة ليبيا ستكون على يد رئيس منتخب مباشرة من الشعب الليبى، وبرلمان جديد منتخب على أسس الوطنيّة والكفاءة وتحمّل مسؤوليّة الخدمة العامّة.
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