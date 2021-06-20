برلوسكوني يتعهد بمتابعة نشاطه السياسي رغم وضعه الصحي 

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني أن حالته الصحية في تحسن مستمر رغم دخوله المستشفى مرات عدة متتالية في الأشهر الأخيرة، مؤكدا أنه مستمر في نشاطه السياسي.

وقال برلسكوني خلال اجتماع لحزبه "فورتسا إيطاليا": "لحسن الحظ أنا أفضل حالا، لكن الأطباء لن يسمحوا لي بالمشاركة في المناسبات العامة الآن، ومع ذلك أعدكم بأن أكون معكم قريبا".

وتابع: "ما زلت داخل اللعبة. أنتم تعرفونني، لم أسمح لأي عوائق بأن تحبط عزيمتي".

وقدم عددا من المقترحات السياسية، بينها الاندماج بين أحزاب "فورتسا إيطاليا" و"الرابطة" بقيادة ماتيو سالفيني، و"إخوة إيطاليا" (في دي آي) بقيادة جورجيا ميلوني، في قوة يمينية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال: "مهما كان قرار فورتسا إيطاليا، فأنا من سيتخذه بالتوافق مع قياداتنا".