الاستعلام عن رابط نتائج بكالوريا المغرب ٢٠٢١ برقم المسار يعتبر من الروابط المهمة التي دائمًا ما نجد الطلاب والطالبات مهتمين بأن يحصلوا من خلال هذا الرابط النتيجة الخاصة بهم، وخاصة بعد أن قام وزير التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن ظهور النتائج من خلال هذا الرابط منذ بضعة أيام، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

الاستعلام عن رابط نتائج بكالوريا المغرب ٢٠٢١ برقم المسار

وزير التربية والتعليم بسبب الظروف التي تمر بها المغرب بسبب مرض التاج الجديد للالتهاب الرئوي.

فقد قرر الوزير أن يتم إعلان نتائج البكالوريا على رابط مخصص متاح إلى جميع الطلاب، وسوف يتم إعلان نتيجة خلال الشهر الحالي في فترة لا تزيد عن أسبوعين.

وإعلانات وزارة التربية الوطنية في المملكة المغربية على أن جميع نتائج طلاب وطالبات البكالوريا سوف يتم ظهور نتائجهم خلال شهر يونيو، ولهذا جميع الطلاب يترقبون هذا الرابط المصرح به للتعرف على الدرجات الخاصة بهم دون أن يتوجهوا إلى الهيئات التعليمية للحصول على النتيجة.

نتائج بكالوريا المغرب 2021

يستطيع الطلاب أن يقوموا دون أي نوع من التعب والمشقة بالاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال اتباع هذه الخطوات:

نقوم بالدخول على موقع وزارة التربية الوطنية من خلال الرابط المباشر لها.

قم بكتابة اسمك ثلاثي.

ثلاث يتم كتابة رقم المسار الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

سوف تظهر جميع الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي للطالب.

تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا

وزارة التربية الوطنية حددت يوم 20/6/ 2021 هو اليوم المحدد للإعلان عن نتائج البكالوريا في المغرب بالنسبة إلى الدورة العادية.

وهذا لأن عملية تصحيح الامتحانات قد تم بنجاح وبسهولة كبيرة، وسوف يتم إعلان النتائج من خلال العديد من الطرق الإلكترونية المعتمدة التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على هذه النتيجة.

بالنسبة إلى النتائج فإنها سوف تكون جيدة بنسبة كبيرة حسب المصادر الموثوق فيها التي قدمت الكثير من التفاصيل عن نتائج تصحيح الامتحانات، فهي سوف تصبح أفضل من النتائج التي حصل عليها الطلاب في الأعوام السابقة رغم الكثير من التحديات التي واجهتها الطلاب خلال هذا العام.