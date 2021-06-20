رابط نتائج السانكيام ٢٠٢١ عبر موقع وزارة التربية الوطنية هو الرابط الذي ما زال يبحث عنه التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور منذ بضعه أيام لأنه هو الرابط المخصص لظهور نتائج السانيكام، ومن الضروري التسجيل في هذا الرابط الذي طرحته الجزائر، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على مزيد من التفاصيل عن هذا الرابط.

رابط نتائج السانكيام ٢٠٢١ عبر موقع وزارة التربية الوطنية

وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر طرحت رابط الحصول على نتائج السكنيام 2021 بسهولة من خلال موقع الديوان الوطني الذي يتمكن ولي الأمر من الدخول على هذا الرابط.

والتعرف على نتيجة ابنه بعد إعلان نتائج حتى يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع إصابة الطلاب وأولياء الأمور بفيروس كورونا المستجد.

يحصل الطالب على نتيجته وهو في المنزل دون أن ينتقل إلى التكدسات في المدارس.

الآن استخراج نتائج الساكنيام 2021

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي يتبعها ولي الأمر حتى يحصل على نتيجة ابنه وهي:

يتوجه إلى الرابط الخاص بموقع الديوان الوطني ثم يضغط على هذا الرابط .

يتم كتابة اسم ورقم التسجيل وكلمة المرور الخاصة بصاحب الطلب.

تظهر أمام المستخدم كلمة استخراج يضغط عليها وينتظر فترة قليلا من الوقت بسبب الضغط الكبير الذي يعاني منه الموقع عند ظهور النتيجة.

تظهر له جميع الدرجات الخاصة بابنه بالتفصيل.

يمكنكم الآن أن تدخله على رابط موقع الديوان الوطني وتحصلوا على نتائج أبنائكم بسهولة كبيرة.

إذا لم يتمكن ولي الأمر من الحصول على نتيجة السانكيام 2021 بعد أن يتبع الخطوات السابقة.

يمكن أن ينتظر لحظات ثم يقوم بزيارة الموقع من جديد من خلال رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم يقوم بعد هذا بكتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع سواء كانت رقم التسجيل أو كود الطالب أو غيرها من البيانات.

ثم اضغط على عملية استخراج، وينتظر فترة قليلة من الوقت سوف تظهر له جميع الدرجات المعدلة بسهولة كبيرة.

تحدثنا في هذا المقال عن رابط نتائج السانكيام 2021 وتناول كيفية استخدام هذا الرابط للحصول على نتائج الطلاب، بالإضافة إلى الخطوات السهلة والبسيطة التي تمكنك من معرفة نتائج أبنائكم.

ظهور نتائج السانكيام 2021