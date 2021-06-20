هآرتس: لابيد سيعمل على تعزيز العلاقات مع الأردن

دوت الخليج :- أكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، سيركز على تعزيز العلاقات مع الأردن في الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة العبرية، إن لابيد سيعزز العلاقات مع جلالة الملك عبد الله الثاني؛ وذلك لأهمية العلاقات مع الأردن.
وأشارت إلى أن لابيد سيعمل على دعم السلطة الفلسطينية على الرغم من أنه لا يوجد توقعات بالتوصل إلى تسوية دائمة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه خلال السنوات الأخيرة أهملت إسرائيل علاقاتها الخارجية والساحة الدولية.
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