البرتغال: متحور دلتا هو سبب ارتفاع أرقام كورونا في البلاد

أكدت السلطات البرتغالية بأن متحور فيروس كورونا الجديد- دلتا - يقف وراء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا في منطقة لشبونة.

وقال المعهد الوطني للصحة في البرتغال إن المتحور دلتا شديد العدوى الذي اكتشف لأول مرة في الهند يمثل 60 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة في عاصمة البلاد.

دفع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة السلطات الأسبوع الماضي إلى حظر جميع أنواع السفر والانتقال داخل لشبونة، ومنها واليها، خلال نهايات الأسبوع. وبدأ سريان القرار يوم الجمعة.

يشار إلى أن منطقة لشبونة يقطنها نحو 2.8 مليون نسمة.