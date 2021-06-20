اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، قيام الدفاعات الجوية باعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثى الإرهابية تجاه خميس مشيط، جنوبى المملكة العربية السعودية.





وأوضح التحالف العربى، أن الميليشيات الموالية لإيران، مستمرة فى تعمد استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

وفى وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضى السعودية.

وأكد التحالف أنه تمكن من تدمير ما مجموعه 17 طائره بدون طيار مفخخة أطلقت اليوم من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار التحالف إلى أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائى ورفضها للحل السياسى مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.