البرهان يمنح منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا

جدة - نرمين السيد - أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، مرسومًا دستوريًّا يمنح منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًّا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وحدد المرسوم أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقاً لما جاء فى المادة 8 من الباب الثالث / الفصل الثالث، من الاتفاق. من جانبها، عممت بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادى، ولاة الولايات ما جاء فى المرسوم، موضحة فى خطابها، أنه وبناءً على المرسوم يكون نظام الحكم فى المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة فى اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية فى ذات الخصوص.

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