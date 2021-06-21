“من التراث” من هم الغساسنة ؟

من هم الغساسنة

الغساسنة

الغساسنة هم من قبيلة آزاد التي انتقلت إلى اليمن وإلى بلاد الشام في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية، وبدأ هؤلاء الغساسنة في الهجرات في أوائل القرن الأول الميلادي، واستمروا لقرون كثيرة، وعندما استقروا من رحلة الهجرات جلوسوا في موقع تهامة بجوار عين الماء والذي يطلق عليه اسم “غسان”، ومن هنا جاءت تسميتهم.

عشائر الغساسنة

استمروا الغساسنة في الهجرة إلى جميع إنحاء بلاد الشام، حتى ووصلوا إلى جنوب الشام، والتي يعرفها الكثيرون الأن “بلاد الأردن”، حيث وجدوا بعض الأشخاص يفرون من الرومان ويعودون إلى آل سليح القضاعيين، والذي كان أرضهم ذات مساحات كبيرة للغاية في بلاد الشام، وتسيطر على جميع هذا الأراضي الشاسعة، التي تغطي معظم منطقة جبل الشيخ، بالإضافة إلى جبال من فلسطين، ووادي يفصل بين الأردن وفلسطين، والبلقاء، بالإضافة إلى العديد من المناطق مثل العقبة ، وجبال الكركية الموجودة في الأردن.

ومن هنا قد فرضت الضجاعمة الأتاوات على الغساسنة، مما تسبب في إحباطهم والعديد من المشدات القوية بينهم، وانتهى بهم المطاف في انتصار الغساسنة، مما أدى بهم إلى احتلال الأرض التي كانت تسيطر عليها في السابق أعدائها.

أهم ملوك الغساسنة

كان من أهم وأول ملوك الغساسنة هو الملك جافنا بن عمرو، وهو من ملوك القيس الشاعر العربي الكبير، حكم جافنا بن عمرو في فترة ما بين 220 م وبين 265 م.

وقد وصل عدد ملوك الغساسنة إلى 36 ملكاً، آخرهم كان الملك جبلة بن الأيهم، وقد حكم الغساسنة بين 632 م وبين 683 م.

معلومات عن الغساسنة

يوجد اليوم العديد من العائلات التي من أصول الغساسنة، التي تتواجد بكثرة في جنوب سوريا وأجزاء من الأردن ولبنان وفلسطين، وهذا يعني أنهم ما زالوا متواجدين حتى الآن في بلاد الشام، كان جزء كبير منهم يعتنق دين الإسلام، ولكن يوجد أيضاً الكثير من الغساسنة ينتمون إلى الدين المسيحي.

اليوم هناك العديد من المبدعين الغساسنة الذين ظهروا تحت قيادة روكس بن زائد العزيزي وهو من الاردن، الذين ينتمون إلى قبيلة العزيزات، وهي إحدى القبائل المسيحية الأردنية التي تُنسب إلى الغساسنة، وكان العزيزي واحد من أكثر الأشخاص إبداعًا وأحد الكتاب الأردنيين.

نظام حكم الغساسنة

امتدت فترة الغساسنة من 220 إلى 638 ميلادي، وقد حكم الغساسنة معظم بلاد الشام، بما في ذلك تدمر الرصافة، البلقاء والكرك، والعديد من المناطق بالشام وقال البعض إن حكم الغساسنة وصل إلى خيبر واعتبروها العاصمة الأولى لهم في بصرى الشام، ثم بعد ذلك كانت العاصمة الأخرى جابية في الجولان.

كان شعب الغساسنة يعتنق الدين المسيحي على الطريقة الأرثوذكسية، عندما انتشر الدين في سوريا ومن هنا ترك العديد الاشخاص من المعالم الثقافية مثل الصهاريج والقصور وبيوت الضيافة، وايضا الكثير من المعالم الثقافية كالتالي:

قلعة عمان، قلعة القسطل، كاتدرائية الرصافة، قصر برقع، كنيسة مادبا، كنيسة الرفيد، كنيسة بريقة، كنيسة كفر، ناسج، كنيسة كفر شمس، كنيسة القديس سرجيوس.