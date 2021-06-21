دوت الخليج - دعت الحركة الاسلامية في الاردن للمشاركة بوقفة عند السفارة المصرية اليوم الأحد .

وقالت الدعوة التي وجهت لوسائل الاعلام ان الوقفة ستطالب بوقف الاعدامات في مصر .

وكانت محكمة النقض المصرية ايدت أحكاما بالاعدام على مئات الاشخاص كان آخرها مجموعة كبيرة من قادة جماعة الاخوان .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة امام السفارة المصرية احتجاجا على احكام الاعدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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