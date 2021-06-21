السودان.. السيادي يمنح حكما ذاتيا للنيل الأزرق وجنوب كردفان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا يمنح الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
جاء هذا القرار تنفيذا لاتفاق السلام الموقع في جوبا بدولة جنوب السودان بين الحكومة ومجموعة من الحركات السودانية المتمردة.
وقالت بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي في الحكومة السودانية إن قرار منح ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يضمن عدم المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا أو السلطات الحصرية للخرطوم.
ومن بين ما ينص عليه اتفاق السلام الموقع في جوبا منح سلطات الولايتين نسبة من مداخيل ثروات المنطقتين وتقاسم التمثيلية في المجالس والحكومة.
وقال محمد صالح ياسين وكيل وزارة الحكم الاتحادي، إن صدور هذا المرسوم يعالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، مما يعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
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