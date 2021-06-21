النتائج الأولية للانتخابات الأرمينية تظهر تقدم حزب رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأغلقت مراكز الاقتراع فى أرمينيا أبوابها، فى وقت سابق، مساء اليوم الأحد، معلنة انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية المبكرة، والبدء بعملية فرز الأصوات.

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أشارت وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص فى قوائم الناخبين.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت فى أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.

وشارك 21 حزبا وأربع كتل هى "أرمينيا"، و"لدى شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان" فى الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية.

وذكرت إذاعة "سبوتنيك" الروسية أن أنصار باشينيان سيستأنفون قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن التحذير، والمخالفة فى "يوم الصمت" الانتخابى.