نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات رخصة القيادة في الشارقة ومتطلبات تجديد الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعراض إجراءات رخصة القيادة في الشارقة واستبيان الأوراق المطلوب إرفاقها بغرض استخراج رخصة قيادة الشارقة، حيث توفر الإمارة العديد من المزايا التي يتمتع بها سكانها، حيث يوجد بها العديد من المعالم السياحية والثقافية التي جعلتها تحصل على لقب العاصمة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعام 1988، وتحظى الشارقة باهتمام السكان والسياح من كافة أنحاء العالم، ويتيح الحصول على رخص قيادة السيارة فيها ضمان سهولة التنقل في كافة أرجاء الإمارة.

إجراءات رخصة القيادة في الشارقة

تتيح إمارة الشارقة أمام كافة المواطنين والمقيمين إصدار رخصة القيادة شرط بلوغ السن القانوني المحدد لنوع كل رخصة، وتوفر اللياقة البدنية، كما يجب التسجيل الإلزامي في 50 حصة تدريبية كشرط للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة لأول مرة، وتم تحديد السن حسب نوع الرخصة، حيث أن عمر 17عامًا هو سن الحصول على رخصة قيادة الدراجات الهوائية والمركبات الخاصة بأصحاب الهمم، أم الـ 18عامًا فهي سن الحصول على رخصة قيادة السيارات والمركبات الخفيفة، بينما يشترط للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة والجرارات 20 عامًا، ويشترط لقيادة الحافلات أن يكون العمر 21 عامًا.

متطلبات للحصول على رخصة قيادة الشارقة للمرة الأولى

يمكن استخراج رخصة قيادة في الشارقة لأول مرة ، شرط توفر مجموعة من الوثائق والأوراق التالية:

صورة من جواز السفر شريطة أن يكون ساري المفعول.

وصورة عمن بطاقة الهوية إضافة لأصل البطاقة للإطلاع.

إضافة لصورة من إقامة وتكون صادرة من إمارة الشارقة.

رسالة سواءا من ولي الأمر أو جهة العمل.

ونسخة شخصية لطالب الحصول على الرخصة.

أصل شهادة الميلاد لإثبات السن.

الرخصة التجارية، فضلاً عن تقديم عضوية غرفة الصناعة والتجارة.

تقديم نموذج اعتماد التواقيع.

خطوات الحصول على الرخصة

يتوجب اتباع مجموعة من الخطوات حتى يمكن استخراج رخصة قيادة في الشارقة للمرة الأولى، متضمنةً ما يلي من الإجراءات:

يجب فتح ملف مروري في معهد الشارقة للسياقة. القيام بإجراء فحص نظر معتمد وموثق من أحد المراكز المعتمدة. يجب إنهاء تدريب القيادة المطلوب. يتوجب اجتياز كافة الاختبارات التي يتم تحديدها من قبل دائرة المرور في الشارقة. في الخطوة الأخيرة يتم استلام رخصة القيادة الشارقة.

إصدار رخصة الشارقة أونلاين

يمكنك إصدار الرخص عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية في الإمارات، وذلك عن طريق برنامج الوزارة للمحمول المتاح على متجري أندرويد وآبل، وتتلخص خطوات إصدار رخصة قيادة أونلاين في الخطوات التالية:

يجب أولاً الحصول على التطبيق الخاص بوزارة الداخلية، ومن ثم الدخول عليه.

إرفاق كافة الأوراق والمتطلبات.

يتم دفع كل الرسوم اللازمة للحصول على الرخصة.

تجديد رخصة القيادة في الإمارة

يمكن تجديد رخصة القيادة في الشارقة عند انتهاء صلاحية الرخصة السابقة، وذلك بعد إتمام سداد كافة الغرامات المرورية في حال وجدت، ويمكن تجديد رخصة القيادة الشارقة اون لاين عن طريق رابط وزارة الداخلية الإماراتية الرسمي، أو عن طريق التطبيق الذكي لوزارة الخارجية.

ويتم تجديد الرخصة لمواطنى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لمدة 10 سنوات، ويتم التجديد لغيرهم مدة 5 سنوات فقط، ويتم فرض غرامة قدرها عشرة دراهم إماراتية إذا تم التأخير عن التجديد لمدة تتجاوز شهر.

رسوم استخراج رخصة قيادة بالشارقة لأول مرة

تختلف قيمة رسوم إصدار رخصة قيادة الشارقة، وذلك وفقاً للمعاملة التي يريد إصدارها، وتم تحديدها بالتالي:

أولا: تبلغ رسوم إصدار رخصة قيادة الشارقة لمن فوق السن القانوني ولديه أوراقاً ثبوتية قيمة الـ535 درهم إماراتي.

ثانياً: لمن هو فوق السن القانوني ولا يحمل أي أوراقًا ثبوتية 335 درهما.

ثالثا: ويبلغ رسم استخراج رخصة قيادة الشارقة لمن هم تحت السن القانوني بنحو الـ 135 درهم.

رسوم تجديد الرخصة

تبلغ قيمة رسوم التجديد قيمة الـ 300 درهم إماراتي.

ويتم دفع 100 درهمًا إماراتيًا، وذلك لفحص النظر.

وتبلغ قيمة التوصيل بنحو الـ15 درهمًا إماراتيًا.

أما رسم استخراج بدل فاقد لرخصة قيادة بالشارقة، فيبلغ بنحو الـ540 درهمًا إماراتيًا، وذلك لمن هم فوق السن القانوني ويحمل أوراقاً ثبوتية.

أما من فوق السن القانوني وليس لديه أوراقاً ثبوتية فيدفع رسم مقداره 340 درهمًا إماراتيًا، في حين الأفراد الذين تحت السن القانوني فتبلغ لهم رسوم استخراج بدل فاقد للرخصة الـ140 درهمًا إماراتيًا.