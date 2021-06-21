تقني القصيم يفتح باب القبول و التسجيل لبرنامج البكالوريوس للعام التدريبي 1443ه‍

تقني القصيم يفتح باب القبول والتسجيل لبرنامج البكالوريوس للعام التدريبي 1443ه‍ ، أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا لبرنامج البكالوريوس وذلك للعام التدريبي الأول 1443.

المؤهلات التي يتم قبولها بتقني القصيم للعام التدريبي الأول 1443ه‍

قد أعلنت الإدارة عن المؤهلات التي يمكنها التسجيل بتقني القصيم للعام التدريبي 1443ه‍ وهي خريجي دبلوم كلية الاتصالات، دبلوم الكليات التقنية، الدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، دبلوم التخصصات الصحية، دبلوم كليات التميز، دبلوم معاهد التدريب الأهلي، دبلوم كلية المجتمع، الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، الدبلوم التقني من خارج المملكة، ودبلوم معاهد الشركات الاستراتيجية.

موعد التسجيل بتقني القصيم للعام التدريبي الأول من العام 1443ه‍

لقد أعلن محمد صالح المذن مدير التدريب التقني والمهني أن فتح باب التسجيل بتقني القصيم 1443ه‍ لبرنامج البكالوريوس، سوف يبدأ من غدا الاثنين الموافق 11 من ذي القعدة 1442ه‍ وحتى يوم الاربعاء الموافق 20 من ذي القعدة 1442ه‍، وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية للبنين بالكلية التقنية ببريدة.

التخصصات المطلوبة للتقديم بتقني القصيم للعام التدريبي 1443ه‍

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها للتخصصات الآتية للبنين

تخصص قوى وآلات كهربائية بالكلية التقنية ببريدة.

دعم أنظمة الشبكات والبرمجيات.

الإدارة العامة.

المحاسبة.

تقنية ميكانيكا تخصص سيارات.

رابط التسجيل بتقني القصيم للعام التدريبي الأول من العام 1443ه‍

يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، على أن يتم التسجيل بالمواعيد المحددة فقط.

عدم ترشح المُتقدم لطلب التسجيل لأي برنامج تدريبي أخر في نفس الفترة الزمنية للعام التدريبي الأول 1443 ه‍.

أن لا يكون مقدم الطلب قد سبق له التخرج من نفس البرنامج التدريبي المتقدم إليه.

أن لايكون مقدم الطلب مستمر بنفس البرنامج التدريبي المتقدم له.

حصول مقدم الطلب على أحد المؤهلات المطلوبة والتي سبق ذكرها.

يمكن للموظفين والموظفات التقديم بالبرنامج.

الشروط اللازم توافرها للتسجيل ببرنامج البكالوريوس بتقني القصيم 1443ه‍