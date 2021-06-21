تنسيق الاعدادية 2021 والحد الأدنى للقبول في الثانوي العام والصناعي والفني والتجاري

سنعرض عليكم الآن تنسيق الاعدادية 2021 للقبول في الثانوية العامة والثانوية التجارية والثانوية الصناعية، في محافظات جمهورية مصر العربية، وأيضاً الدبلومات الفنية والتمريض، في جميع محافظات مصر مثل : الجيزة وشمال سيناء والقاهرة والاسكندرية وجنوب سيناء والمنوفية والدقهلية وبور سعيد والفيوم والقليوبية والدنيا وقنا.

نعرض لكم الآن الحد الأدنى لقبول الطالب في الثانوية العامة بعد ظهورها في شهر يوليو لعام 2021 وسيكون تنسيق الاعدادية 2021 إلى النحو الآتي:

تنسيق محافظة القاهرة 220 درجة مع بعض التوقعات أن هذه الدرجة يمكن أن تنخفض للسنة ما بين 6،7 درجات للمرحلة الثانية.

وتنسيق محافظة الجيزة 190 درجة للقبول في الثانوية.

190 درجة للقبول في الثانوية. تنسيق محافظة الاسماعيلية 247 درجة للقبول في الثانوية.

وسيكون تنسيق محافظة الإسكندرية 204 درجة للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق محافظة البحر الأحمر 240 درجة للقبول في الثانوية العامة.

وأيضا تنسيق محافظة المنيا 247 درجة للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق محافظة الغربية 253 للقبول في الثانوية العامة والثانوي الخاص 165 درجة وتوجد توقعات لانخفاض هذه الدرجة ما بين شهري يوليو وأغسطس لتكون 200 درجة.

وتنسيق محافظة سوهاج 250 درجة للقبول في الثانوية العامة

250 درجة للقبول في الثانوية العامة تنسيق محافظة المنيا 257 للقبول في الثانوية العامة.

سيكون تنسيق محافظة الدقهلية 250 درجة للقبول في الثانوية العامة.

محافظة اسوان 230 درجة للقبول في الثانوية العامة.

سيكون تنسيق محافظة الفيوم 240 درجة للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق محافظة دمياط 340 درجة للقبول في الثانوية العامة.

سيكون تنسيق محافظة الاقصر 243 درجة للقبول في الثانوية العامة.

محافظة الشرقية 252 درجة للقبول في الثانوية العامة أما عن الثانوي الخاص سيكون من 140 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية 250 درجة للقبول في الثانوية العامة.

محافظة السويس 244 درجة للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق محافظة بورسعيد 243 للقبول في الثانوية العامة.

سيكون تنسيق محافظة جنوب سيناء 230 درجة للقبول في الثانوية العامة.

230 درجة للقبول في الثانوية العامة. محافظة القليوبية 251 درجة للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق محافظة القليوبية 251 درجة للقبول في الثانوية العامة.

محافظة اسيوط 260 درجة للقبول في الثانوية العامة.

وتنسيق محافظة بني سويف 250 درجة للقبول في الثانوية العامة.

تنسيق محافظة قنا 257 درجة للقبول في الثانوية العامة.

أقصي حد لدرجات الثانوية الفندقية بمحافظة الدقهلية 212، أما عن درجات القبول في الثانوي الصناعي 185 درجة، ودرجة القبول في الثانوي الزراعي فيقبل من 141 درجة، والثانوي التجاري من 140 درجة، أما عن الفندقي المزدوج يكون من 170 درجة، و150 درجة للصناعي المزدوج، و 140 درجة للتجاري المزدوج.

أما عن تنسيق محافظة الأقصر للثانوي الزراعي يكون بين 150 إلى 160 درجة، و 160 درجة للثانوي الصناعي، فأما عن الثانوي التجاري 150 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية للثانوي الصناعي 180 درجة، و140 درجة للثانوي التجاري، والثانوي الزراعي من 170 درجة.

وتنسيق محافظة جنوب سيناء في الثانوي الصناعي 150 درجة، أما عن الثانوي التجاري يأخذ من 145، أما عن الزراعي يكون من 142 درجة، و 140 درجة للثانوي الفندقي

نقدم لكم الآن المستندات اللازمة للتقديم في الثانوية العامة وأيضا الدبلومات الفنية التي يلزم أن يقوم وبي الأمر بتقديمها للمدرسة الثانوية بعد تنسيق الاعدادية 2021.

أولاً ملف الطالب الخاص به والذي يتم الحصول عليه من المدرسة الاعدادية.

تقدم الصور الحديثة مع الملف الخاص بكل طالب.

استمارة التقديم.

وفي نهاية موضوعنا هذا نكون قد تكلمنا وتعرفنا بما فيه الكفاية علي تنسيق الاعدادية 2021.