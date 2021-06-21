السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الحكومة، أن "الاستثناءات ستشمل الذين يمكنهم تقديم شهادة تطعيم أو اختبار سلبى لفيروس كورونا أو لوجود أجسام مضادة لديهم"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "يسرى تمديد الحظر الحالى لغاية 30 يونيو، وسيستمر حتى 31 أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أنه "لا توجد قيود على دخول سكان الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج".

وتابع: "قررت الحكومة تمديد الحظر المفروض على دخول السويد بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن العدوى، ويجرى حاليا تكييف القواعد السويدية مع قواعد الاتحاد الأوروبى مع تمديد حظر السفر حتى 31 أغسطس المقبل".

وسجلت السويد إجمالى إصابات بكورونا بلغ حوالى مليون و85 ألف إصابة، و14537 حالة وفاة.