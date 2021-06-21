إيطاليا تسجل881 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وفى المجمل سجلت إيطاليا 127270 وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الجائحة فى فبراير العام الماضى فى ثانى أعلى حصيلة فى أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 4.25 مليون إصابة حتى الآن

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