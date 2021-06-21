الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة من أكثر الأمور التي تشغل بال كل وافد أو مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الكثير من الوافدين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة وذلك للسعي إلى القيام بتجديدها وعدم التعرض لأي تساؤل قانوني لأنها تعد البطاقة التعريفية لك في المملكة فبدونها أنت بلا هوية.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن كيفية معرفة صلاحية الإقامة، وأطلقت المملكة العربية السعودية موقع أبشر الالكتروني والذي من خلاله يتمكن الوافدون من تجديد إقامتهم وكذلك معرفة موعد انتهاءها، وهذه الخطوات التي تكمنك من ذلك:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالسعودية أو بوابة أبشر الإلكترونية.

ثانيا: ثم بعد ذلك قم باختيار بوابة الاستعلامات الإلكترونية، ثم الجوازات، وبعد ذلك اضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ثالثا: ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بدقة وهي رقم الإقامة، ثم قم بكتابة الرمز المرئي، ومن ثم

الضغط على كلمة عرض.

الضغط على كلمة عرض. رابعا: وفي الأخير يقوم الموقع بتوضيح نتيجة الاستعلام سواء صالحة أو منتهية.

ودائما ما تقوم وزارة الداخلية السعودية بتسهيل الخدمات على الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ

عدد المصريين في المملكة إلى أكثر من ثلاثة مليون نسمة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق موقع إلكتروني يقوم من خلاله جميع الوافدين المقيمين داخل المملكة بتجديد إقامتهم أو معرفة موعد انتهاء إقامهم، والعديد من الخدمات التي يقدمها الموقع الالكتروني تسهل الكثير على الوافدين بقضاء جميع احتياجاتهم من خلال الانترنت بدلا من الذهاب لمكان التجديد، وتقليل الزحام خاصة في الأزمة الصعبة التي يشهدها العالم أجمع، وقد وضحنا لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.