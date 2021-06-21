مبادرة التمويل العقاري 2021 للحصول على وحدة سكنية بالتقسيط على 30 سنة

مبادرة التمويل العقاري 2021 ؛ هي فرصة عظيمة تُقدمها الحكومة لكل المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخول للحصول على وحدة سكنية بمواصفات خيالية وبسعر مثالي جدًا، وبالتقسيط على 30 سنة، شرط توفر الشروط التي تم وضعها، والقيام بكل الخطوات التي يجب القيام بها، لذا يبحث الجميع لمعرفة ما هي التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة الهامة، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.

مبادرة التمويل العقاري 2021

بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدة سكنية بمواصفات قياسية تم انطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021.

بنظام التقسيط على مدار 30 عامًا بفائدة 3%، تحت إشراف من البنك المركزي شرط توافر بعض الشروط للحصول على الوحدة السكنية.

شروط الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري

للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري، بخلاف المشروعات التي تُقدمها وزارة الإسكان يجب توافر تلك الشروط الآتية:-