مبادرة التمويل العقاري 2021 للحصول على وحدة سكنية بالتقسيط على 30 سنة

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مبادرة التمويل العقاري 2021 ؛ هي فرصة عظيمة تُقدمها الحكومة لكل المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخول للحصول على وحدة سكنية بمواصفات خيالية وبسعر مثالي جدًا، وبالتقسيط على 30 سنة، شرط توفر الشروط التي تم وضعها، والقيام بكل الخطوات التي يجب القيام بها، لذا يبحث الجميع لمعرفة ما هي التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة الهامة، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.مبادرة التمويل العقاري 2021
بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدة سكنية بمواصفات قياسية تم انطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021.
بنظام التقسيط على مدار 30 عامًا بفائدة 3%، تحت إشراف من البنك المركزي شرط توافر بعض الشروط للحصول على الوحدة السكنية.
شروط الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري
للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري، بخلاف المشروعات التي تُقدمها وزارة الإسكان يجب توافر تلك الشروط الآتية:-
- جميع الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها كاملة التشطيب والغرض منها للسكن الدائم.
- ولا يجوز استخدامها للسكن السياحي أو موسمي.
- أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري وعدم وجود أي مخالفات سواء عقارية أو مالية.
- يجب أن تكون الوحدة مستوفية كل الشروط.
- وأن يتم اختيار جهة التمويل إن كان شركة تمويل عقارية أو بنك أو شخص عادي.
- أن يقوم البنك بدراسة ملف الشخص المتقدم بالحجز.
- مع التأكيد على أن الوحدة يتوفر بها كل شروط المبادرة، بالإضافة للقيام بالمعاينة.
- يتم تحديد قيمة الوحدة السكنية مع دفع 20% من القيمة الإجمالية منها تُسدد بشكل مُباشر للمالك أو للبنك.
- سداد المتبقي من قيمة الوحدة من خلال البنك لمالك الوحدة الأول بعد التأكد من سداد نسبة 20%.
- يتكفل المالك بسداد قيمة القرض العقاري وهي 80% المتبقية من قيمة الوحدة السكنية.
- إضافة 3% حجم الفائدة الذي تم إطلاقه في المبادرة.
- يجب إيضاح سن المتقدم للحصول على الوحدة.
- والراتب الفعلي لحساب مدة السداد والتي تكاد تصل حتى 30 عامًا من استلام الوحدة.
- ألا يزيد دخل الأسرة عن 6000 جنيه، وألا يزيد راتب الأعزب عن 4500 جنيه لمحدودى الدخل.
- ألا يزيد دخل الأسرة متوسطي الدخل عن 14000 جنيه، والأعزب عن 10000 جنيه.
الوسوم
مبادرة التمويل العقاري 2021 ؛ هي فرصة عظيمة تُقدمها الحكومة لكل المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخول للحصول على وحدة سكنية بمواصفات خيالية وبسعر مثالي جدًا، وبالتقسيط على 30 سنة، شرط توفر الشروط التي تم وضعها، والقيام بكل الخطوات التي يجب القيام بها، لذا يبحث الجميع لمعرفة ما هي التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة الهامة، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال هذا المقال.مبادرة التمويل العقاري 2021
بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدة سكنية بمواصفات قياسية تم انطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021.
بنظام التقسيط على مدار 30 عامًا بفائدة 3%، تحت إشراف من البنك المركزي شرط توافر بعض الشروط للحصول على الوحدة السكنية.
شروط الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري
للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري، بخلاف المشروعات التي تُقدمها وزارة الإسكان يجب توافر تلك الشروط الآتية:-
- جميع الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها كاملة التشطيب والغرض منها للسكن الدائم.
- ولا يجوز استخدامها للسكن السياحي أو موسمي.
- أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري وعدم وجود أي مخالفات سواء عقارية أو مالية.
- يجب أن تكون الوحدة مستوفية كل الشروط.
- وأن يتم اختيار جهة التمويل إن كان شركة تمويل عقارية أو بنك أو شخص عادي.
- أن يقوم البنك بدراسة ملف الشخص المتقدم بالحجز.
- مع التأكيد على أن الوحدة يتوفر بها كل شروط المبادرة، بالإضافة للقيام بالمعاينة.
- يتم تحديد قيمة الوحدة السكنية مع دفع 20% من القيمة الإجمالية منها تُسدد بشكل مُباشر للمالك أو للبنك.
- سداد المتبقي من قيمة الوحدة من خلال البنك لمالك الوحدة الأول بعد التأكد من سداد نسبة 20%.
- يتكفل المالك بسداد قيمة القرض العقاري وهي 80% المتبقية من قيمة الوحدة السكنية.
- إضافة 3% حجم الفائدة الذي تم إطلاقه في المبادرة.
- يجب إيضاح سن المتقدم للحصول على الوحدة.
- والراتب الفعلي لحساب مدة السداد والتي تكاد تصل حتى 30 عامًا من استلام الوحدة.
- ألا يزيد دخل الأسرة عن 6000 جنيه، وألا يزيد راتب الأعزب عن 4500 جنيه لمحدودى الدخل.
- ألا يزيد دخل الأسرة متوسطي الدخل عن 14000 جنيه، والأعزب عن 10000 جنيه.
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