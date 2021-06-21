القنوات المفتوحة الناقلة لليورو على النايل سات لمتابعة أقوى مباريات بطولة أمم أوروبا 2021

القنوات المفتوحة الناقلة لليورو على النايل سات أحد أكثر ما يبحث عنه الكثير من محبي وعاشقي كرة القدم الأوروبية، وتعد مسابقة اليورو من أفضل مسابقات كرة القدم الأوروبية للمنتخبات، التي ينتظرها الجميع حول العالم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال جميع القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا (اليورو) 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لليورو على النايل سات

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن القنوات المفتوحة على قمر النايل سات ومن المتوقع أن تذيع قناة ليبيا الفضائية كل مباريات يورو 2020 وهذا هو التردد الخاص بها:

التردد الأول

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11766.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

التردد الثاني

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11765.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما تقوم قنوات بي إن سبورت بتقديم جميع مباريات اليورو بعد أن حصلت على جميع حقوقها، وهذه هي القنوات

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بطولة أمم أوروبا

وكان قد تأهل أربعة وعشرون منتخب ليورو 2021 وتم تقسيمهم إلى ست مجموعات كل مجموعة أربع منتخبات:

ضمت المجموعة الأولى كل من ( إيطاليا، تركيا، ويلز، سويسرا)

والمجموعة الثانية بها كل من ( بلجيكا، فنلندا، الدنمارك، روسيا)

المجموعة الثالثة ضمت كل من ( هولندا، النمسا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية)

المجموعة الرابعة ضمت كلا من (إنجلترا، كرواتيا، التشيك، اسكتلندا).

والمجموعة الخامسة شهدت وجود كلا من ( إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا).

وفي الأخير المجموعة السادسة ضمت كلا من ( فرنسا، ألمانيا، البرتغال، هنغاريا)، وآخر بطولة لأمم أوروبا (اليورو) فاز بها منتخب البرتغال عندما واجه المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية وتغلب عليه، وكان هداف هذه البطولة هو الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الحالي، والبطولتين قبل الأخيرة وقبل قبل الأخيرة فاز بهما المنتخب الإسباني، في عام 2008 تغلب على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، وفي عام 2012 تغلب المنتخب الإسباني على المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية، وكانت هذه هي القنوات المفتوحة الناقلة لليورو على النايل سات 2021.