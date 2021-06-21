جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، استمرار إغلاق حدود الولايات المتحدة البرية مع كندا والمكسيك أمام السفر غير الضرورى، حتى 21 يوليو المقبل على الأقل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت 2.5 مليون جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة مودرنا إلى تايوان، أمس الأحد، لتضاعف ثلاثة أضعاف تعهد سابق بالتبرع، حيث تكافح الجزيرة الفيروس وتواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية متزايدة من الصين. ووصلت الشحنة إلى تايبيه على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية، ورحب بها وزير الصحة تشين شيه تشونج والمسؤول الأمريكى الكبير فى تايوان برنت كريستنسن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار من الولايات المتحدة بشان إغلاق حدودها مع كندا والمكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.