نيران صديقة تمنح البيرو الفوز على كولومبيا في كوبا أميركا

أحرز ييري مينا هدفا بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني لتخسر كولومبيا 2-1 أمام البيرو في مباراة مثيرة بكأس كوبا أميركا لكرة القدم.
وتقدم منتخب البيرو في الدقيقة 17 عن طريق سيرجيو بينيا لكن كولومبيا عادلت النتيجة بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني عندما هز ميجل بورخا الشباك من علامة الجزاء بعد سقوطه داخل المنطقة عقب مخالفة من الحارس بيدرو جاليسي.
وسجلت البيرو هدف الفوز بعد 11 دقيقة أخرى عندما ارتطمت كرة عرضية بصدر مينا مدافع إيفرتون وتحولت إلى مرمى فريقه.
وبهذه النتيجة تحتل البيرو المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي تضم خمسة فرق برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وتتقدم بنقطة واحدة على كولومبيا التي خاضت ثلاث مباريات. وتتصدر البرازيل المجموعة بست نقاط.
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