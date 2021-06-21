السعودية تعلن شروط قبول المحرم المرافق لـ السيدات فى الحج

جدة - نرمين السيد - وذكرت "صحيفة عكاظ" السعودية أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كـ "مَحرَم" مرافق لـ الراغبات فى الحج ممن بادرن بالتسجيل فى المسار الإلكترونى لأداء مناسك الحج لهذا العام، مشيرة إلى أنه لا يُتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم فى الخيارات المعروضة "أب، وأخ، وزوج، وابن"، معللة ذلك لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.
وأضافت "الوزارة" أنه لا يتم قبول بيانات "المَحرَم" إلا إذا كان مسجلاً فى البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج، وأنه لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمحرم.
وأكدت الوزارة، أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مؤكدة أنه فى حال تسجيل المرأة لرغبتها فى الحج دون محرم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل فى البوابة الإلكترونية، يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المحرم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين فى الحج.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين فى نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح فى المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات، وأن الباقة فردية، ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل فى نفس الباقة.
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