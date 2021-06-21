كورونا في العالم.. 2.6 مليار جرعة لقاح والإصابات 178 مليونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى قرابة 178.5 مليون إصابة، بينما زاد عدد الوفيات جراء الوباء على 4 ملايين حالة وفاة، فيما بلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها للسكان في مختلف أنحاء العالم أكثر من 2.6 مليار جرعة لقاح.

فقد أظهر مركز جامعة جونز هوبكينز لرصد فيروس كورونا في العالم أن عدد الإصابات وصل، حتى الساعة السادسة والنصف صباح، اليوم الاثنين، بلغ 178,432,437 إصابة في مختلف أنحاء العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019.

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول التي سجلت إصابات بالفيروس، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 33,541,889 إصابة، وجاءت الهند ثانية، وسجلت 29,881,772 إصابة، ثم البرازيل في المركز الثالث، وسجلت 17,927,928 إصابة.

وعلى صعيد الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ارتفع العدد في مختلف أنحاء العالم إلى 4,019,988 حالة وفاة.

وجاء الولايات المتحدة أولى من حيث الوفيات جراء فيروس كورونا، وسجلت 601,826 حالة وفاة، وتلتها البرازيل، وسجلت 501,825 وفاة، ثم الهند وسجلت 386,708 حالة وفاة.

أما فيما يتعلق بعدد الطعوم واللقاحات التي قدمت في مختلف أنحاء العالم، فقد بلغت حتى الساعة 6:30 صباحا، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز، 2,600,046,079 جرعة لقاح، من مختلف اللقاحات.

وكانت الصين الأكثر تقدما في هذا المجال، حيث بلغ عدد من تم تلقيحهم باللقاحات المختلفة المضادة لكورونا أكثر من مليار جرعة لقاح، وتحديدا، 1,010,489,000.

وتلتها الولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت بتقديم 317,464,619 جرعة لقاح، من اللقاحات الثلاثة المضادة لكوفيد-19 المعتمدة لديها، وهي فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.

واحتلت الهند المركز الثالث من حيث تقديم اللقاحات، حيث بلغ عدد من تلقوا جرعات من اللقاح نحو 276,693,572، من أصل أكثر من 1.4 مليار نسمة.

وجاءت البرازيل رابعة، بعد أن نجحت في تطعيم وتلقيح 81,188,345 نسمة.