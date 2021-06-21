جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة"، فى تقريرها اليومى، إن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 501.825، فيما عدد الإصابات تجاوز الـ17.9 مليون إصابة.
وتظاهر الآلاف يوم السبت الماضى فى جميع أنحاء البرازيل، احتجاجا على طريقة تصدى الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا، متهمين إياه بالمماطلة فى تأمين لقاحات كورونا بال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل اجتياح البرازيل .. 44.178 إصابة جديدة فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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