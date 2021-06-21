كورونا يواصل اجتياح البرازيل .. 44.178 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة"، فى تقريرها اليومى، إن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 501.825، فيما عدد الإصابات تجاوز الـ17.9 مليون إصابة.

وتظاهر الآلاف يوم السبت الماضى فى جميع أنحاء البرازيل، احتجاجا على طريقة تصدى الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا، متهمين إياه بالمماطلة فى تأمين لقاحات كورونا بال