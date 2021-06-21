أرمينيا.. باشينيان يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد في أرمينيا، وذلك بعد صدور النتائج الكاملة التي نشرتها الاثنين لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الاثنين.

ووفقا للنتائج، فقد حصل حزب باشينيان "العقد المدني" على نحو 53.9% من الأصوات متقدما بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وجاء إعلان فوز باشينيان في الانتخابات التشريعية بعد ساعات قليلة من إعلانه بنفسه فوزه في الانتخابات إثر إظهار نتائج جزئية تقدم حزبه.وق

ال باشينيان في كلمة بثت مباشرة على صفحته في فيسبوك في وقت سابق "نعلم أننا حققنا نصرا مقنعا في الانتخابات وأننا سنحظى بغالبية مقنعة في البرلمان".

وأضاف "منحنا الشعب تفويضا.. ويجب أن نستخدمه على الفور".

وتابع باشينيان "الشعب الأرميني أعطى التفويض لحزبنا ’العقد المدني‘ لحكم البلاد، ولي أنا شخصيا كي أقوده بصفة رئيس للحكومة".

ووفق النتائج الأولية وبعد فرز 30 % من مراكز الاقتراع، حصل حزب باشينيان "العقد المدني" على نحو 59% من الأصوات، مقابل نحو 19% لحزب منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان.

في المقابل اعترض حزب المعارضة بزعامة روبرت كوتشاريان على النتائج منددا بحصول ما وصفه بـ"تزوير" منظم ومخطط له.

وقال في بيان إن هناك "مئات الإشارات من مراكز الاقتراع تشهد على تزوير منظم ومخطط له"، معتبرا ذلك "بمثابة سبب خطير لانعدام الثقة"، ومشددا على أنه لن "يعترف" بالنتائج حتى يتم النظر في "الانتهاكات".

وكانت الحكومة برئاسة باشينيان قد دعت لهذه الانتخابات الخاطفة لإنهاء أزمة سياسية أعقبت هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان في ناغورني كاراباخ وأطلقت مطالبات بإقالة باشينيان.