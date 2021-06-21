الجزائر تقرر تمديد حظر التجوال فى 14 محافظة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الجزائرى، إن سريان الحجر الجزئى يبدأ من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الرابعة فجرا.
وأضاف المصدر أن القرار لا يشمل المحافظات الـ 44 الأخرى، نظراً لخلوها من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد.
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