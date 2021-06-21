ألمانيا تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 722327 حالة بعد تسجيل 346 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90395 بعد تسجيل عشر وفيات جديدة.