جدة - نرمين السيد - ووفق ما نشرت وكالة الأنباء الصومالية، جاء تنفيذ العملية العسكرية بعد محاولة مليشيات الشباب المتطرفة شن هجوم على قاعدة الجيش فى منطقة دينسور، الليلة الماضية، للمرة الثالثة، ما أسفر عن تصفية تلك المليشيات والاستيلاء على المعدات العسكرية التى كانت بحوزتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 15 إرهابيا تابعين لـ حركة الشباب فى الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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